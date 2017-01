Syfy 03:30 bis 04:20 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Dr. Bashirs Geheimnis USA 1997 Stereo 16:9 Merken Dr. Zimmerman (Robert Picardo) ist dabei, ein medizinisch-holografisches Notfallprogramm zu entwickeln und wählt als Blaupause dafür Dr. Bashir (Alexander Siddig). Um das Programm möglichst lebensecht zu gestalten, möchte Zimmerman so viel wie möglich über Bashirs Persönlichkeit erfahren und zu diesem Zweck auch mit dessen Eltern sprechen. Doch das versucht Bashir, koste es was es wolle, zu verhindern. Seine Ablehnung steigert aber nur Dr. Zimmermans Interesse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6