Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Mutterliebe CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Atlantis wird durch einen Hackerangriff in absolute Dunkelheit getaucht. Der einzige, nicht betroffene Ort ist der weiter oben gelegene Kontrollraum. Sheppard (Joe Flanigan) und Mckay (David Hewlett) versuchen, zu Fuß dorthinzugelangen. Auf dem Weg müssen sie feststellen, dass die Eindringlinge eine Barriere um den Kontroll- und den Gateraum gezogen haben. Teyla (Rachel Luttrell) wird indessen klar, dass es sich bei einem der Eindringlinge um den Wraithhybriden Michael handelt, der vorhat, sie zu kidnappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Robert Picardo (Richard Woolsey) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith