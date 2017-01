Syfy 20:15 bis 21:20 Trickfilm Halo: The Fall of Reach USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im 26. Jahrhundert steht die Menschheit an einem Scheideweg. Zwar hat sie sich längst den Weltraum erschlossen, führt dort jedoch brutale Kriege gegen Aufständische und muss sich gegen Aliens wehren, die nichts anderes wollen, als die menschliche Rasse auszurotten. In dieser Situation werden unter der Leitung von Dr. Halsey die vielversprechendsten Kinder ausgewählt und zu Elitekämpfern ausgebildet. Sie sollen die Einheit Spartan II bilden und die Menschheit retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Halo: the Fall of Reach Regie: Ian Kirby Drehbuch: Heath Corson Altersempfehlung: ab 16