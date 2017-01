Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Im Lichte des Infernos USA 1997 Stereo 16:9 Merken Schlimmer könnte es für Sisko (Avery Brooks) kaum kommen: Gul Dukat (Mark Alaimo) ist mit dem Dominion eine Kooperation eingegangen, und nun ist auch Cardassia dem feindlichen Bündnis beigetreten. Während Hunderte von Schiffen des Dominion durch das Wurmloch fliegen, schwört Gul Dukat, binnen fünf Tagen alles zurückzuerobern, was einst unter cardassianischer Kontrolle war - also auch Deep Space Nine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Andrew Robinson (Garak) Michael Dorn (Lt. Worf) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Marc Alaimo (Gul Dukat) Rene Auberjonois (Odo) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West, Marvin V. Rush, Kris Krosskove Musik: Dennis McCarthy, Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12