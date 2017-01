Syfy 15:50 bis 16:45 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 6 Die Frauen des Mr. Mudd USA 1966 Stereo 16:9 Merken Ein unbekanntes Schiff taucht plötzlich vor der Enterprise auf. Die Mannschaft besteht lediglich aus einem Mann, der sich als Leo Walsh vorstellt, und drei bezaubernden Frauen, die der männlichen Besatzung der Enterprise in Nullkommanichts die Köpfe verdrehen. Seltsamerweise funktioniert seither das Triebwerk der Enterprise nicht mehr und eine Notlandung scheint unausweichlich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) George Takei (Sulu) Nichelle Nichols (Uhura) Roger C. Carmel (Harry Mudd) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Harvey Hart Drehbuch: John D. F. Black, Robert Bloch Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Fred Steiner Altersempfehlung: ab 12