Syfy 09:30 bis 10:20 Fantasyserie Lost Girl Die Untergrund-Faes CDN 2013 Stereo 16:9 Merken Kenzi (Ksenia Solo) nimmt an einem Kunstfestival teil und beobachtet dabei, wie ihr alter Freund Aussie (Daniel DeSanto) verschwindet. Sie bittet Bo (Anna Silk), ihr bei der Suche zu helfen. Die Spur führt die beiden in die Schächte der U-Bahn, wo sie auf eine Höhle von Alligator-Fae stoßen. Währenddessen kommen Hale (K. C. Collins) und Dyson (Kris Holden-Ried) einer Verschwörung auf die Spur, und Bo leidet unter schlimmen Albträumen, in denen sie Menschen attackiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo Dennis) Kris Holden-Ried (Detective Dyson Thornwood) Ksenia Solo (Kenzi Malikov) Zoie Palmer (Lauren) Richard Howland (Trick) K.C. Collins (Hale) Paul Amos (Vex) Originaltitel: Lost Girl Regie: Steve Dimarco Drehbuch: Steve Cochrane Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16

