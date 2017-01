History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Mythen der Geschichte Die Suche nach Camelot GB, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken Der Legende nach ist er Britanniens größter König - King Arthur. Zusammen mit seinen Rittern der Tafelrunde regierte er am Hofe Camelot. Aber hat König Artus tatsächlich existiert? In den 1960er Jahren will ein Team um den Archäologen Leslie Alcock beweisen, dass die Legende wahr ist. Mit neuen Forschungsmethoden suchen sie im südenglischen Cadbury nach Resten der legendären Burg Camelot, um zu zeigen, dass König Artus wirklich gelebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12