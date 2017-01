History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Suche im Sumpf USA 2015 Stereo 16:9 Merken Am Höhepunkt der Ermittlungen, lässt der Leiter des Teams zwei Sumpfgebiete im Herzen von Bogota untersuchen. Laut den vorliegenden FBI-Akten soll hier ein Flugzeug verschüttet sein, das Hitler nach Kolumbien brachte. Mit Hilfe historischer Karten und modernster Technik, stoßen die Experten auf ein auffälliges Objekt, das tief im Moor versunken liegt und den Beschreibungen des FBI ähnelt. Könnte es sich tatsächlich um das gesuchte Flugzeug handeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Regan Lipinski (Himself) Originaltitel: Hunting Hitler