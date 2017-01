History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Die Befreier D 2015 Stereo 16:9 Merken Am 29. April 1945 befreiten alliierte Truppen das nahe München gelegene Konzentrationslager Dachau. Ein ergreifendes Ereignis - sowohl für die Häftlinge, als auch für die oftmals noch sehr jungen Soldaten der US-Truppen. Die deutsche HISTORY-Eigenproduktion widmet sich in der einstündigen Dokumentation dieser Geschichte aus Sicht der amerikanischen Befreier. Dazu treten Zeitzeugen teilweise zum ersten Mal vor die Kamera und berichten von ihren persönlichen Erlebnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Befreier