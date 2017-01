History 17:15 bis 18:00 Dokumentation Geheimnisse des 2. Weltkriegs Das Geheimnis von U513 D 2012 Stereo 16:9 Merken "Wie ein Geisterschiff lag es vor uns", erinnert sich Vilfredo Schürmann an den Augenblick, als er die ersten Bilder sah, die der Tauchroboter im März 2012 aus der Tiefe schickte. Neun Jahre hatte der deutschstämmige Brasilianer vor der Küste Brasiliens nach Spuren deutscher U-Boote gesucht. In 130 Meter Tiefe entdeckte er schließlich das Wrack von U 513. Das U-Boot versenkte fünf alliierte Schiffe, bevor es am 19. Juli 1943 ins Visier eines US-Marinefliegers geriet. Den überraschten Deutschen blieb keine Zeit zum Abtauchen. Von Wasserbomben getroffen sank die U 513 binnen weniger Sekunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs