History 15:30 bis 15:55 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Tür zur Vergangenheit USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Kunde bietet den Harrisons eine bemalte Schlafzimmertür aus dem Haus an, in dem Jim Morrison, der Frontman der Doors, als Kind gewohnt hat. Rick muss entscheiden, ob er dieses einzigartige Gemälde kaufen will. Chumlee nimmt unterdessen ein Zelda-Brettspiel von 1988 unter die Lupe. Dann bekommt Corey einen Tipp, wo er sich eine seltene und perfekt restaurierte Sammlung von Indian-Motorrädern aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ansehen kann. Rick beschließt, ihn zu begleiten, damit Corey nicht zu viel Geld ausgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12