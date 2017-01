History 12:15 bis 13:55 Drama Unsere Mütter, unsere Väter Ein anderes Land D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wilhelms Todesurteil wird aufgehoben und er stattdessen in ein Strafbataillon versetzt. In Russland treffen sich Charlotte und Wilhelm wieder. Es wird eine aufwühlende Begegnung, vor allem für Charlotte, die Wilhelm für tot hielt. Die Rote Armee ist derweil an allen Fronten auf dem Vormarsch. Während Friedhelms neue Einheit in Polen noch brutal gegen die Partisanengruppe vorgeht, der auch Viktor angehört, wird Charlottes Feldlazarett von den Russen überrollt und sie gerät in russische Gefangenschaft. Greta bekommt unterdessen im Gefängnis Besuch von ihrem ehemaligen Liebhaber Dorn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Volker Bruch (Wilhelm Winter) Tom Schilling (Friedhelm Winter) Katharina Schüttler (Greta) Ludwig Trepte (Viktor Goldstein) Miriam Stein (Charlotte) Mark Waschke (Dorn) Christiane Paul (Lilija) Originaltitel: Unsere Mütter, unsere Väter Regie: Philipp Kadelbach Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: David Slama Musik: Fabian Römer