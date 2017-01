Niederlande 2 21:10 bis 22:00 Sonstiges 100 jaar Toon Hermans NL 2016 HDTV Merken Na Nederland en Europa heeft Toon Hermans zijn zinnen gezet op Amerika. Richard Groenendijk bezoekt New York. Daar verbleef Toon drie maanden samen met een professor in een hotelkamer om zijn show naar het Engels te vertalen. Een gouden toekomst lonkt, maar uiteindelijk durft Toon het niet aan. Hij schrijft in het hotel wel een van zijn grootste hits: 24 rozen. Richard Groenendijk bezoekt ook het Eaton Auditorium in Toronto, waar Toon wel op de planken staat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Cornald Maas, Richard Groenendijk Originaltitel: 100 jaar Toon Hermans Regie: Roy Ferwerda, Marc Braun