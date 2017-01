Niederlande 2 19:50 bis 20:25 Sonstiges Rail Away: Zweden Stockholm - Gävle - Borlänge NL 2016 HDTV Merken Deze aflevering begint met een kennismaking vanaf het water met de Zweedse hoofdstad Stockholm: de stad is namelijk gebouwd op veertien eilanden. Daarna volgt een bezoek aan Gamla Stan, de Oude Stad. Hier staan onder meer het Koninklijk Paleis en de 'Storkyrkan', de middeleeuwse kathedraal waar veel Zweedse royals in de echt verbonden worden. Het Vasa Museum, volgens velen het mooiste museum van de stad, is gebouwd rond de 'Vasa'. Dit schip verging in 1628, een paar honderd meter uit de haven, toen het voor het eerst het ruime sop koos. Het station van Stockholm Centraal is het grootste station van Zweden en voor ons de opstapplaats voor een nadere kennismaking met het achterland van Stockholm. Het station is met zo'n 220.000 passagiers het drukste van heel Scandinavië. De Zweedse spoorwegmaatschappij SJ brengt ons naar de noordelijk gelegen stad Gävle, aan de Botnische Golf. Daarna hervatten we onze reis met de treinen van een andere vervoerder, Tågkompaniet. We houden even halt in de stad Falun, bekend van de grootste kopermijn van Zweden, die meer dan duizend jaar in gebruik is geweest. Veel Zweedse huizen zijn in Falu-rood geverfd. De verf wordt gemaakt van een residu uit de mijn. We vervolgen onze spoorreis naar Borlänge langs de talrijke glinsterende meren die dit gedeelte van Zweden rijk is. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bob van der Houven Originaltitel: Rail Away