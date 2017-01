Niederlande 1 23:00 bis 00:00 Sonstiges Jinek NL 2017 HDTV Merken Eva Jinek praat met gasten uit de actualiteit en uit de wereld van sport en amusement. Scherp, actueel en direct over onderwerpen die met het gesprek van de dag te maken hebben. Live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam. De start van de late night-talkshow gaat gepaard met de lancering van het digitale platform van Eva Jinek. Ze is de eerste NPO-presentator met een persoonlijke website. Eva Jinek verwelkomt de bezoekers van haar "digitale woonkamer" met de volgende woorden:"Dit is een plek voor mensen, die net als ik, nog niet alles zeker weten. Ik heb de wijsheid zeker niet in pacht en ik ben er trots op dat ik mijn mening bij kan stellen naarmate ik meer leer, weet en ontdek. Ben je ook zo nieuwsgierig, maar vooral ook oprecht bereid om te ontdekken en te luisteren? Dan zit je hier precies goed". Ook is de zogenaamde chatbot actief waarmee kijkers heel direct bij de samenstelling van de talkshow betrokken zijn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Jinek Originaltitel: Jinek