Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-ontplofte explosieven achtergelaten. Niet alleen van de Duitsers, maar ook van de geallieerden. Via een datavisualisatie wordt zichtbaar waar al deze blindgangers diep onder de grond verborgen liggen. Sporen van oorlog zijn zelfs terug te vinden in de tuin van Janneke Ruijs in Sint Pancras. Daar werden honderden botten en schedels aangetroffen afkomstig van de Slag bij Vronen uit 1297. Tijdens deze middeleeuwse veldslag brachten de Hollanders honderden West-Friezen op gruwelijke wijze om het leven. Maar naast bommen en botten heeft de verdediging van Nederland ook burchten, luchtwachttorens en waterlinies nagelaten. De IJssellinie bijvoorbeeld, die tijdens de Koude Oorlog in het geheim werd aangelegd. Pas in de jaren negentig is bekend geworden hoe groot dit inundatiesysteem was. Zelfs de Tweede Kamer was destijds niet volledig op de hoogte.