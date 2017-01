Disney Cinemagic 03:30 bis 04:55 Drama Radio Rebel - Unüberhörbar USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die schüchterne Tara moderiert heimlich eine Radiosendung, bei der sie in die Rolle der selbstbewussten, durchsetzungsfähigen "Radio Rebel" schlüpft. Während die fiese Stacy entzückt ist, Gavin zu daten - der Junge, in den Tara verknallt ist - werden die Mitschüler in Taras Radiosendung ermutigt zu rebellieren. Als Direktorin Moreno damit droht, den Abschlussball abzusagen, sieht sich Tara gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Die schüchterne Tara moderiert heimlich eine Radiosendung, bei der sie in die Rolle der selbstbewussten, durchsetzungsfähigen "Radio Rebel" schlüpft. Während die fiese Stacy entzückt ist, Gavin zu daten - der Junge, in den Tara verknallt ist - werden die Mitschüler in Taras Radiosendung ermutigt zu rebellieren. Als Direktorin Moreno damit droht, den Abschlussball abzusagen, sieht sich Tara gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debby Ryan (Tara Adams) Sarena Parmar (Audrey) Adam DiMarco (Gavin) Atticus Dean Mitchell (Gabe) Merritt Patterson (Stacy) Allie Bertram (Kim) Iain Belcher (Barry) Originaltitel: Radio Rebel Regie: Peter Howitt Drehbuch: Erik Patterson, Jessica Scott Kamera: Kamal Derkaoui Musik: James Jandrisch