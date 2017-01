Disney Cinemagic 15:35 bis 17:05 Komödie George, der aus dem Dschungel kam USA 1997 Nach einer Story von Dana Olsen Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Society-Girl Ursula ist sich nicht sicher: Heiratet sie nun den reichen Lyle oder heiratet sie ihn nicht? Ein Urlaub im afrikanischen Dschungel soll ihr Klarheit verschaffen. Doch genau dort begegnet ihr der in der Wildnis aufgewachsene, fabelhaft aussehende George, der zusammen mit seinem sprechenden Affen Ape in einem komfortablen Baumhaus lebt. Ehe sich Lyle versieht, funkt es zwischen Ursula und George. Und als Großstadtpflanze Ursula kurzerhand ihre neue Liebe mit in ihre Heimatstadt San Francisco nimmt, ist es für Lyle schon mal an der Zeit etwas zu unternehmen. Als Baby von Gorillas aufgezogen, hat sich George zu einem Dschungelhelden entwickelt, der sich wie Tarzan an einer Liane von Baum zu Baum schwingt - nur mit dem Unterschied, daß er dabei meistens unsanft mit dem Baum kollidiert. Nachdem George der reichen Erbin Ursula im Urwald das Leben gerettet hat, nimmt sie ihn mit nach San Fancisco. Doch George sehnt sich zurück nach seinem Dschungel und seinen Freunden, dem sprechenden Affen Ape und dem Elephanten Shep, der denkt, er sei ein Hund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (George) Leslie Mann (Ursula Stanhope) Thomas Haden Church (Lyle van de Groot) Holland Taylor (Beatrice Stanhope) Richard Roundtree (Kwame) Greg Cruttwell (Max) Abraham Benrubi (Thor) Originaltitel: George of the Jungle Regie: Sam Weisman Drehbuch: Dana Olsen, Audrey Wells Kamera: Thomas Ackerman Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6