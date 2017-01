Disney Cinemagic 14:00 bis 15:35 Komödie Camp Rock 2 - The Final Jam USA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitchie kann es kaum noch erwarten im Sommer wieder ins Camp Rock zu fahren, um ihre Freunde zu treffen und ihre Musik-Leidenschaft auszuleben. Auch Shane und seine Brüder Nate und Jason kommen zurück ins Camp, um die Kids dort zu unterrichten. Bei ihrer Rückkehr ins Camp Rock müssen sie allerdings feststellen, dass gleich nebenan ein Konkurrenz - Camp aufgemacht hat: Camp Star. Schließlich wird ein alles entscheidender Musikwettbewerb zwischen den beiden Camps ausgetragen: The Final Jam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyson Stoner (Caitlyn Geller) Demi Lovato (Mitchie Torres) Joe Jonas (Shane Gray) Nick Jonas (Nate) Kevin Jonas (Jason) Maria Canals-Barrera (Connie Torres) Daniel Fathers (Brown Cesario) Originaltitel: Camp Rock 2: The Final Jam Regie: Paul Hoen Drehbuch: Dan Berendsen, Karin Gist, Regina Y. Hicks, Karin Gist, Regina Y. Hicks, Julie Brown, Paul Brown Kamera: David A. Makin Musik: Christopher Lennertz