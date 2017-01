Disney Cinemagic 09:40 bis 09:50 Trickserie Micky Maus Minnie's Parfüm / Der Übernachtungsgast / Irrsinn in Indien USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Minnie benutzt zu viel Parfüm und plötzlich fühlen sich Menschen, Tiere und sogar Gegenständen geradezu magisch zu ihr hingezogen. (b) Goofys Oma kommt zu Besuch und Goofy fragt Micky, ob sie bei ihm übernachten könnte. (c) Der Rikschafahrer Micky versucht einen mysteriösen Fahrgast zu einem Berg in der Nähe von Mumbai zu bringen. Doch diese scheinbar einfache Aufgabe wird zu einer echten Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer

