Disney Cinemagic 07:00 bis 08:25 Komödie Herbie groß in Fahrt USA 1974 Nach einer Story von Grodon Burford Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großmutter Steinmetz (Helen Hayes) und ihre Enkelin Nicole (Stefanie Powers) müssen um ihr Zuhause kämpfen. Der skrupellose Immobilienmakler Alonzo Hawk (Keenan Wynn) möchte in San Francisco ein gigantisches Einkaufszentrum bauen und nur ein einziges Anwesen fehlt ihm noch, um seine Pläne in die Tat umzusetzen: das viktorianische Haus der beiden Frauen. Die beiden haben drei besondere Gegenstände: eine Musikbox, die die Musik selber aussucht, eine alte Straßenbahn namens "die alte Nummer 22" und den alten VW Käfer names Herbie, den die Witwe von ihrem Neffen geschenkt bekommen hat. Um die Frauen zum Verkauf zu zwingen, wendet Hawk nicht nur legale Tricks an... Ein klarer Fall für den "Superkäfer"! Helen Hayes wurde für ihre Rolle in "Herbie groß in Fahrt" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin Komödie - Musical" für den Golden Globe nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Hayes (Großmutter Steinmetz) Ken Berry (Willoughby) Stefanie Powers (Nicole) Keenan Wynn (Hawk) John McIntire (Mr. Judson) Chuck McCann (Mr. Loostgarten) Huntz Hall (Richter) Originaltitel: Herbie Rides Again Regie: Robert Stevenson Drehbuch: Bill Walsh Kamera: Frank Phillips Musik: George Burns

