Disney Cinemagic 06:35 bis 07:00 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Timon & Pumbaa, die Bodyguards / Das Leben am Nil USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Die Tochter des Leoparden-Königs liebt die Gefahr. Timon und Pumbaa werden die Leibwächter der Prinzessin. (b) Timon macht im alten Ägypten so viel Mist, dass der "Zwei-Zentner-Pharao" die beiden Freunde in eine Pyramide verbannt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Brad Neave, Joe Horne Drehbuch: Nick DuBois, Michael J. Prescott Musik: Stephen James Taylor

