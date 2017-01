MDR 22:05 bis 23:48 Komödie Robinson jr. I 1976 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem dramatischen Schiffbruch landet der Mailänder Modemanager Roberto auf einer einsamen Insel, auf der er Robinson Crusoes Hinterlassenschaft entdeckt. Glücklicherweise paddelt wenig später auch ein "Freitag" in Gestalt einer bildhübschen Insulanerin an Land. Modemanager Roberto (Paolo Villaggio) nebst Gattin Magda (Anna Nogara) fahren mit einem Luxusschiff über den großen Teich. Beide nehmen die Katastrophenübung an Bord sehr ernst. Als der Ernstfall tatsächlich eintritt, bleibt Signor Roberto allerdings lieber im Bett - und erwacht am nächsten Morgen etliche Meter unter dem Meeresspiegel. Schwimmend rettet er sich auf eine einsame Insel, wo er eine Weile braucht, um sich zurechtzufinden. Glücklicherweise entdeckt er Robinsons Domizil, das nun sein neues Zuhause wird. Und eines Tages paddelt doch tatsächlich auch noch ein "Freitag" an Land. Aber im Kanu ist kein "Wilder", sondern eine wunderschöne Insulanerin (Zeudi Araya). Nun ist es um die innere und äußere Ruhe des Robinson jr. geschehen - um den filmischen Spaß zum Glück jedoch bis zum Schluss nicht. Dieses filmische Feuerwerk an Gags, Slapstick und Phantasie zählt noch immer zu den beliebtesten Spielfilmen der MDR-Zuschauer. Kein Wunder, zieht doch diese italienische Komödie unverschämt fast alles durch den Kakao: Die üblichen Heldenklischees, Managergehabe, literarisches Erbe und die Sehnsucht des Großstädters nach dem "Zurück zur Natur". Dabei ist Vollblutkomödiant Paolo Villaggio fast die Hälfte des Films allein präsent - doch wie er sich spreizt und gebärdet, gockelt und Rad schlägt und dabei andauernd auf Grund läuft, lässt kein Auge trocken und kein Zwerchfell unerschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paolo Villaggio (Roberto/Robinson) Zeudi Araya (Freitag) Anna Nogara (Magda) Percy Hogan (Mandingo) Originaltitel: Il Signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Franco Castellano, Sergio Corbucci, Giuseppe Moccia, Paolo Villaggio Kamera: Marcello Gatti Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6