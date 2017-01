NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Ritt auf dem Kamel Ein UFO im Bärengehege / Ritt auf dem Kamel / Brautschau für Karlsson / Parallele Ponyparade D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Khaled braucht noch ein bisschen Erziehung: Damit der junge Kamelhengst in den Dschungel-Nächten als Reittier mitspielen darf, muss er sich an den Reiter gewöhnen. Volker will mit Khaled üben, aber auf das Kamel rauf muss Kollege Andy. Karlsson steht auf richtige Zicken: Brautschau für den Ziegenbock. Die Ponys proben eine Parade und die Kamtschatkabären den Ballkontakt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.