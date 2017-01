NDR 11:00 bis 11:30 Regionales Hallo Niedersachsen Thema der Woche "Nachgehakt": Geld auf dem Friedhof in Dinklage gefunden - wem gehört es? / Unterwegs mit einem Sozialarbeiter, der Obdachlosen Wohnungen vermittelt / Sturmflut auf Wangerooge erwartet D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Starkebaum Originaltitel: Hallo Niedersachsen