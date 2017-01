KI.KA 11:05 bis 12:00 Trickserie Garfield Verhext / Verhext / Verhext / Verhext / Verhext F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Verhext: Abigail eine kleine Nachwuchs-Hexe ist bei ihrer Tante, Mrs. Cauldron zu Besuch. Als die alte Dame ihr von Varicella erzählt, einer mächtigen, aber bösen Hexe, die zwischen die Seiten eines Zauberbuches verbannt wurde, macht das großen Eindruck auf das kleine Mädchen. Sie ist so begeistert von der Macht der bösen Hexe, dass sie ihrem Vertrauten Bruce einer Fledermaus - solche Angst einjagt, dass er davonfliegt. Da Abigail aber nicht ohne ihren Vertrauten in der Hexenschule auftauchen kann, verwandelt sie kurzerhand Odie in ein fledermausähnliches Wesen. Nun ist es an Garfield, seinen alten Hundekumpel zu retten. Verhext: Mit Hilfe von Mrs. Cauldrons Zauberbuch gelingt es Garfield, einen Besen startklar zu machen und damit zur Hexenschule zu fliegen. Dort findet er zwar Odie, gerät aber mitten in eine Unterrichtsstunde der Lehrerin Winona Mrs. Cauldrons Nichte und Abigails Cousine. Nachdem Abigail unseren dicken Kater während des Unterrichts erst in einen Esel und dann in einen Elefanten verwandelt hat, muss sie zur Strafe nachsitzen. Verhext: Abigail muss zur Strafe für ihr fehlendes Hexen-Talent die gesamte Klasse putzen und aufräumen. Da bietet sich die immer noch in das Zauberbuch verbannte Varicella an, ihr zu helfen. Dazu soll Abigail sie lediglich aus dem Buch befreien, was sie trotz aller Warnungen tatsächlich tut. Einmal befreit, macht Varicella ihrem Ruf als böse Hexe allerdings alle Ehre und verwandelt ihre Schwester Miss Cauldron in eine Kristall-Statue. Um ihre Tante zu retten und die Welt vor Varicellas Fluch zu bewahren, muss Abigail drei magische Gegenstände finden. Also macht sie sich mit Garfield, Odie und der mittlerweile in einen Frosch verwandelten Winona auf die Suche. Verhext: Nachdem es Garfield und seinen Freunden gelungen ist, den ersten der drei magischen Gegenstände den Besen des Jammers aus dem Wald der knorrigen Bäume zu holen, müssen sie nun in die Unterwelt hinabsteigen, um dort die silbernen Schuhe zu bergen. Unglücklicherweise treffen sie dort auf eine Schar Geister, die die silbernen Schuhe nur herausgeben, wenn Garfield sich eines Tests seines Wagemutes unterzieht. Wird Garfield es schaffen, sich seinen Ängsten zu stellen? Und wird es unseren Abenteurern tatsächlich gelingen, die magischen Gegenstände an sich zu bringen? Verhext: Durch eine List gelingt es Varicella, unseren Freunden die magischen Gegenstände wieder abzunehmen. Einmal in ihren Händen, macht sie ihre Drohungen wahr, und verwandelt die gesamte Menschheit in Kröten. Klar, dass Garfield & Co das nicht so ohne weiteres hinnehmen können. Aber wie sollen sie die böse Varicella dazu bringen, ihren Fluch wieder rückgängig zu machen? Da fällt Abigail ein Spruch ihrer Tante Esther ein: Der stärkste Zauber geht nicht von einem Zauberstab aus, sondern vom Herzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme