KI.KA 09:45 bis 09:55 Kinderserie Elmo - das Musical Cowboy im Wilden Westen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Cowboy im Wilden Westen: Yippie ya yeah Elmo ist das "2-Schritt-Zähler-Kid", ein Cowboy, der im ganzen Wilden Westen berühmt ist, weil er so gut in zweier Schritten zählen kann. Sein Job: Er soll sechs Kitty-Kühe zu ihrer heimischen Ranch treiben. Wenn da mal nichts schief geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Martin Reinl (Elmo) Caroline Kiesewetter (Violetta) Tetje Mierendorf (Ed) Henning Nöhren (Doppel 1) Oliver Böttcher (Doppel 2) Originaltitel: Elmo: The Musical Musik: Adam Schlesinger, Joey Mazzarino

