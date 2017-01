KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will Verstecken spielen / Ich will mein Zimmer ganz anders GB 2006-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ich will Verstecken spielen: Beim Versteckenspielen verliert die kleine Prinzessin immer. Zufällig stößt sie im Schloss auf ein Geheimzimmer, in dem sie niemand findet. Schon glaubt sie, für alle Zeiten das perfekte Versteck zu haben. Dann aber fällt ihr eine noch viel bessere Verwendung für das Geheimzimmer ein. Ich will mein Zimmer ganz anders: Der König und die Königin streichen ihr Zimmer neu, also will die kleine Prinzessin ihr Zimmer auch neu gestrichen haben. Doch welche Farbe soll es bekommen? Zuerst will die Prinzessin die Wände rot, dann doch lieber blau wie das Meer. Doch das passt nicht zum Eisenbahn-Spielen. Sich entscheiden ist wirklich schwer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman, Kelly Marshall

