Januar 1921: Die Freiheitsstaue steht in der Abendsonne des New Yorker Hafens, als die verwaisten Polinnen Ewa und Magda Cybulska nach einer beschwerlichen Schifffahrt Ellis Island erreichen. Nachdem ihre Eltern von Soldaten hingerichtet wurden, hoffen die beiden auf einen Neuanfang im "gelobten Land" Amerika. Bei der Eingangsuntersuchung wird bei Magda ein Verdacht auf Tuberkulose diagnostiziert. Die Schwestern werden getrennt; Magda kommt in Quarantäne; und auch Ewa wird die Einreise verweigert, da ihr auf der Schiffsreise der Ruf eines "leichten Mädchens" angehängt wurde. Kurz bevor sie das Schiff zurück nach Europa besteigen soll, wird sie von dem rätselhaften Bruno Weiss gerettet; er pflegt beste Beziehungen zu den Zollbeamten und ermöglicht Ewa die illegale Einreise. Aber die scheinbar barmherzige Tat hat einen hohen Preis. Bruno lässt sie bei sich schlafen, doch im Gegenzug muss sie für ihn in einem Kabarett arbeiten wie zahlreiche andere illegal eingewanderte Mädchen. Doch Ewa ist verzweifelt und wie gelähmt vor Sorge um ihre Schwester. Und da ihr Bruno verspricht, auch die Freiheit von Magda zu erkaufen, solange sie für ihn arbeitet, ist sie bereit, alles zu opfern, auch ihren Körper - Als Brunos Cousin Emil auftaucht und ihr verspricht, sich um die Freilassung ihrer Schwester zu bemühen, schöpft Ewa neue Hoffnung. Doch als Emil ihr Avancen macht, dreht Bruno vor Eifersucht durch und hält ihm einen Revolver an den Kopf - Schauspieler: Marion Cotillard (Ewa Cybulska) Joaquin Phoenix (Bruno Weiss) Jeremy Renner (Orlando / Emil) Dagmara Dominczyk (Belva) Jicky Schnee (Clara) Elena Solovey (Rosie Hertz) Maja Wampuszyc (Edyta Bistricky) Originaltitel: The Immigrant Regie: James Gray Drehbuch: James Gray, Ric Menello Kamera: Darius Khondji Musik: Christopher Spelman Altersempfehlung: ab 12