ARTE 21:15 bis 22:10 Serien Blutsbande S 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Oskar ist nach der Entdeckung der Leiche nach wie vor sehr beunruhigt und sucht bei seiner Anwältin Beatrice Unterstützung. Zu allem Unglück muss er jetzt noch auf eine Erpressung reagieren: Jemand weiß von seiner Schuld am Tod seines Vaters und schickt ihm anonyme E-Mails mit Drohungen. Oskar verdächtigt Lasse, der nach der Forderung von Timo Lehtos Frau Tarja wieder verschuldet ist. Nach dem Streit mit seinem Bruder fällt jedoch sein Verdacht auf Mildred. Die mürrische Nachbarin der Waldemars leugnet die Vorwürfe. Manne schreibt ein Theaterstück, das deutlich an die aktuellen Erfahrungen der Geschwister erinnert. Jonna ärgert sich über ihren Freund, der das Privatleben der Familie für seine künstlerischen Zwecke missbrauchen will. Nach der letzten Vorführung des Tschechow-Stücks im lokalen Theater trifft sie sich dann zum Essen mit ihrem Mitspieler und ehemaligen Verehrer Mikael. Manne bemerkt Jonnas Abneigung und besteht auf eine unverzügliche Abreise nach Stockholm. Jonna weigert sich, mit ihm die Insel zu verlassen, was letztendlich dazu führt, dass ihre Verlobung gelöst wird. Liv und Lasse begeben sich auf die Suche nach Kim, Cecilia und Fredrik, die beim Segeln vom Kurs abgekommen sind. In einer verlassenen Hütte am Meer können sie ihre Begierde nicht mehr zügeln. Sie wissen nicht, dass Oskar ihnen wieder auf den Fersen ist - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Torkel Pettersson (Manne) Jonna Järnefelt (Beatrice) Tobias Zilliacus (Mikael) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Molly Hartleb Drehbuch: Morgan Jensen Kamera: Andréas Lennartsson Musik: Fläskkvartetten