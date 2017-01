ARTE 20:15 bis 21:15 Serien Blutsbande S 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Da Konrad immer noch verschwunden ist, leitet Laura Nord einen Suchtrupp auf dem Eis und entlang der Küste. Lasse und Oskar sind unter ihnen und geben vor zu helfen. Als Konrads Leiche gefunden wird, trauert die Familie über seinen Tod offenbar ist er betrunken aufs Eis gegangen. Oskar ist resigniert und lässt den überraschten Lasse von Livs geplanter Scheidung wissen. Im Gästehaus erwarten Oskar und Liv ihre Tochter Cecilia und Liv weigert sich, sie wegen der Scheidung zu belügen. Da Wille abreist, konfrontiert er Jonna mit seinen Gefühlen, und sie merkt, dass sie ihn braucht doch nur, wenn er niemals nach ihrer Vergangenheit fragt. Die Autopsie zeigt, dass Konrad zwar ertrunken ist, aber auch erschossen wurde. Zudem hatte er einen fremden Knopf bei sich. Laura vermutet immer noch eine Verbindung zwischen dem Falschgeld und Konrads Tod, möglicherweise einen missglückten Deal. Sie verfolgt jede Spur. Kim findet durch einen Artikel in der Zeitung heraus, dass Andrus sie belogen hat, und will ihn sich selbst überlassen. Doch Andrus kann sie bewegen zu bleiben und nutzt ihre Naivität weiterhin aus. Laura befragt die Waldemars zu Konrads Tod, doch alle spielen ihre Rolle gut und malen das Bild eines paranoiden, suizidgefährdeten alten Mannes. So beschließt Laura Nord, alle Jagdgewehre der Stadt überprüfen zu lassen. Mikael Rosén misstraut Wille Ek und wendet sich unterdessen mit einer Anzeige wegen Falschgeld an die Polizei. Liv erkennt, dass sie ihr Geheimnis nicht länger verbergen kann, und erzählt Lasse, dass sie schwanger ist - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Tanja Lorentzon (Petra Andersson) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Peter Järn (Mischa Aarvik) Linda Zilliacus (Laura Nord) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Molly Hartleb Drehbuch: Niklas Rockström Kamera: Andréas Lennartsson Musik: Fläskkvartetten