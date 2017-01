ARTE 16:45 bis 17:30 Dokumentation Frankreich - Wild und schön Die Vogesen, geheimnisvoller Wald F 2011 2017-01-10 11:40 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Senta Berger kommentiert die starken und poetischen Bilder aus den Wäldern der Vogesen, in denen wieder Luchse und Dachse jagen. Die Dokumentation erzählt, warum es ohne Pflanzen kein tierisches oder menschliches Leben auf unserem Planeten gäbe. Denn der Wald arbeitet wie eine biologische Fabrik, in der jeder seine Rolle spielt und seine Funktion hat. Im Wald vollzieht sich der Wettkampf ums Licht. Jede Pflanze muss über den Schatten der anderen hinauswachsen, um möglichst viele Sonnenstrahlen abzubekommen. Nur so kann sie überleben. Die Buche wirft jedes Jahr Hunderttausende Blätter ab. Diese bilden eine ideale Streu für Regenwürmer, die durch ihr unablässiges Durchgraben und Durchlüften des Bodens für den Kreislauf der Natur unverzichtbar sind. Die Regenwürmer wiederum dienen den Wildschweinen als Nahrung. Die von den Pflanzen aufgenommene Energie wird an die Pflanzenfresser weitergegeben und dann nach und nach an jedes Lebewesen des Waldes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La France sauvage