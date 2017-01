ARTE 15:15 bis 16:45 Dokumentation Die Alpen - Unsere Berge von oben D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die meisten kennen die Alpen als Urlaubsziel für Sport und Erholung. Doch das bedeutendste Gebirge Europas ist viel mehr: Eine unberechenbare Naturgewalt, gegen die sich der Mensch immer wieder neu behaupten muss und dabei oft genug unterliegt. Ein geschichtsträchtiges Territorium, Heimat des Urzeit-Ötzis, Bühne für prächtige Schlösser sowie Achse alter Handelsrouten. Und nicht zuletzt eine Landschaft, die mit erhabenen Gipfeln, ökologisch intakten Almen sowie kristallklaren Seen verzaubert. Die Expedition aus der Luft geht unter anderem über die Dolomiten, den Montblanc, das Allgäu oder den Aletschgletscher, die uns in der vollen Pracht ihres Panoramas präsentiert werden. Dabei ist die Dokumentation "Die Alpen - Unsere Berge von oben" auch ein Streifzug durch die Geschichte und die Geographie der Alpen, der zeigt, wie einzigartig und schützenswert unsere Bergwelt ist und wie der Mensch versucht, sich diesen Naturraum zu eigen zu machen. Mit der vom US-Geheimdienst entwickelten Cineflex-Kamera werden die schönsten Gipfel, Täler und Landschaften der Alpen spektakulär und gestochen scharf in Szene gesetzt. Diese Kameratechnik lässt uns die Alpen zum Greifen nah erfahren und zeigt intensive Einblicke, die so selbst Wanderern und Bergsteigern verborgen bleiben. "Die Alpen - Unsere Berge von oben" ist ein naturgewaltiges Kinoerlebnis von den Machern von "Die Nordsee von oben". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Alpen - Unsere Berge von oben Regie: Peter Bardehle/Sebastian Lindemann Drehbuch: Peter Bardehle, Sebastian Lindemann Kamera: Klaus Stuhl Musik: Rich Dickerson