ARTE 13:45 bis 15:15 Drama ... und immer lockt das Weib F, I 1956 2017-01-18 13:55 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Saint-Tropez: Die 18-jährige Waise Juliette wird von dem kinderlosen Ehepaar Morin aufgenommen. Sehr zum Leidwesen ihrer konservativen Adoptiveltern verfallen die Männer reihenweise dem Charme der attraktiven Juliette. Der Nachtclubbesitzer Eric Carradine, ein reicher Mann um die 40, macht ihr den Hof, aber Juliette ist in Antoine Tardieu verliebt. Antoine betreibt mit seiner Mutter und seinen beiden Brüdern Michel und Christian eine kleine Werft. Als Juliette begreift, dass Antoine in ihr nur einen Zeitvertreib sieht, verweigert sie sich ihm. Unter der Drohung, ins Waisenhaus zurückgeschickt zu werden, willigt sie schließlich in eine Heirat mit Antoines Bruder Michel ein, der sie abgöttisch liebt. Als Juliette bei einem Bootsbrand in Gefahr gerät, rettet Antoine ihr das Leben. Die beiden nähern sich wieder an und beginnen schließlich eine Affäre. Als Michel von der Liebschaft erfährt, ergreift Juliette von Scham getrieben die Flucht. Michel will ihr folgen, aber Antoine stellt sich ihm in den Weg. Es entwickelt sich ein heftiger Kampf zwischen den Brüdern. In einer Bar kommt es schließlich zum dramatischen Showdown, bei dem auch Juliettes Verehrer Eric dabei ist - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Bardot (Juliette Hardy) Curd Jürgens (Eric Carradine) Jean-Louis Trintignant (Michel Tardieu) Christian Marquand (Antoine Tardieu) Georges Poujouly (Christian Tardieu) Jane Marken (Madame Morin) Jean Tissier (Herr Vigier-Lefranc) Originaltitel: Et Dieu... créa la femme Regie: Roger Vadim Drehbuch: Roger Vadim, Raoul Lévy Kamera: Armand Thirard Musik: Paul Misraki Altersempfehlung: ab 12