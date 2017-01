ARTE 12:35 bis 13:20 Dokusoap Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener Die verdrehte Nudel F 2008 Untertitel 16:9 Live TV Merken Eine bergige Landschaft und raues Klima erwarten Sarah Wiener in der Basilikata. Hier, ganz im Süden Italiens, hat ihr Dolmetscher Michele Marotta seine Wurzeln. In einem abgelegenen Bergdorf dieser fast vergessenen Region trifft Sarah Wiener auf familiäre Gastfreundschaft. Eine der ältesten Nudelspezialitäten der Basilikata erfordert ihr ganzes handwerkliches Können. Doch wird sie diesen "Ehefrauentauglichkeitstest" bestehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les aventures culinaires de Sarah Wiener Regie: Mechthild Gaßner, Malika Rabahallah