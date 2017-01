ARTE 08:05 bis 08:50 Dokumentation Die Welt der Düfte Ylang-Ylang von den Komoren F 2016 2017-01-12 18:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Ernte der gelbweißen Ylang-Ylang-Blüten auf den Komoren ist eine schweißtreibende Arbeit, die zumeist schlecht bezahlt wird. In einem aufwendigen Destillationsverfahren wird aus unzähligen Blüten, für die riesige Waldflächen abgeholzt werden, das kostbare Konzentrat extrahiert. Es ist ein bittersüßer Duft, der sich über die Ylang-Ylang-Plantagen der Inselgruppe im Indischen Ozean legt. Die intensiv duftende Blume mit den sechs sternförmig angeordneten Blütenblättern ist der Stolz der Tropeninseln Grande Comore und Anjouan in der Straße von Mosambik. Der Inselstaat ist Hauptlieferant der gelben Blüten weltweit. Die Ylang-Ylang-Produktion ist sein wichtigster Wirtschaftsfaktor und sichert der Bevölkerung das Überleben. Das hatte einen jahrelangen Raubbau an der Natur zur Folge. Doch nun wirken Akteure der Branche diesem Trend entgegen und nutzen ihr weltweit anerkanntes Know-how, um die malerischen Tropenlandschaften des Inselstaates zu retten. Eine neue Generation von Unternehmern und Wissenschaftlern setzt sich gemeinsam mit Duftherstellern wie Thierry Wasser, Parfümeur bei Guerlain, dafür ein, dass die Ylang-Ylang-Blüte wieder den Duft des Paradieses verströmt und Nachhaltigkeit Produktion und Ernte bestimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tous les parfums du monde Regie: Florence Tran, Jean-Christophe Ribot, Xavier Lefebvre, Nicolas Frank

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 168 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 138 Min.