ARTE 06:25 bis 06:50 Magazin X:enius Musik und Tanz D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In praktisch jeder Kultur gibt es Musik. Beinahe überall auf der Welt wird gesungen, musiziert und getanzt; Musik und Bewegung gehören irgendwie zum Menschsein. Aber warum eigentlich? Warum sind Musik und Tanz für uns Menschen so wichtig, und was machen sie mit uns? "Xenius" begibt sich auf Spurensuche. Bei vielen traditionellen Heilmethoden werden Musik und Tanz zur Linderung von Leiden und Krankheiten eingesetzt. Und auch in modernen Therapieformen wird immer öfter musiziert und getanzt, um Psyche und Körper positiv zu beeinflussen. Denn Musik wirkt direkt auf unsere Emotionen und sie kann sogar unsere Gehirnstrukturen beeinflussen. Die "Xenius"-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Gunnar Mergner besuchen in Frankfurt am Main eine Grundschule, die Musik überall in den Schulalltag integriert. Sie erleben, wie Musik im Unterricht helfen und die Schüler motivieren kann. Aber macht Musik auch wirklich schlauer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dörthe Eickelberg, Gunnar Mergner Originaltitel: X:enius

