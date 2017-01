3sat 06:00 bis 07:30 Dokumentation Cornwall - Wilde Küste, romantische Gärten D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wildes Land am Meer, mit rauen Winden, steilen Klippen und einsamen Stränden, mit idyllischen Städtchen, traumhaften Gärten, exotischen Pflanzen und alten Mythen - das ist Cornwall. Tamina Kallert entdeckt den Landstrich zusammen mit Jilly Hellerman, die nicht nur Reiseführerin, sondern auch Schauspielerin und Schauspiel-Lehrerin ist. Die beiden erwandern die wilde Nordküste, lassen sich von geheimnisvollen Steinkreisen verzaubern. In dem Künstlerstädtchen St. Ives. genießen sie die mediterrane Atmosphäre. Sie besuchen die schönsten Gärten Cornwalls und die einzige Teeplantage des Landes, stellen ein von Gourmetkoch Jamie Oliver gegründetes Projekt vor und wandeln auf den Spuren von Rosamunde Pilcher, die mit ihren Romanen das Bild der Region nachhaltig geprägt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Cornwall - Wilde Küste, romantische Gärten

