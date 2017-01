Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Querköpfe Querköpfe / Badeerlaubnis für Wasserscheue / Kulturschock für einen Schweden? / Rarität mit Schlappohren / Zwerg mit Kampfgeist D 2012 Untertitel Live TV Merken Seit Monaten motivieren Timo Geßner und Lasse Nieberding die Tapire Leila und Copashi zum Schwimmen. Mehr als ein bisschen Planschen war aber bisher nicht drin. In den vergangenen Wochen mussten die beiden mit dem Schwimmtraining aussetzen, da die Wasserpumpen erneuert wurden. Jetzt ist die Badesaison wieder eröffnet. Ob sich Leila und Copashi endlich trauen? Der neue Mähnenwolf Carlos-Lasse hat sich gut in Leipzig eingelebt. Allerdings ist der gebürtige Schwede noch sehr jung und muss noch eine Menge lernen. Jörg Gräser, Tierpfleger mit unerschöpflichem Ideenreichtum, hat auch den Verdacht, dass Carlos-Lasse in seinem alten Zoo in Schweden noch keine Erfahrungen mit Tierbeschäftigung gesammelt hat. Ob das wirklich so ist, soll nun der ultimative Gräser-Test ergeben. Mal sehen, ob der Schwede mit den sächsischen Bräuchen etwas anfangen kann. Hinter den Kulissen des Löwenhauses leben jetzt Kaninchen. Die sind nicht etwa Futter für die Löwen. Ganz im Gegenteil: Jens Hirmer und Tina Lässig züchten diese vom Aussterben bedrohte spezielle Haustierrasse. Mit Erfolg: Das silbergraue Pärchen hat gerade zuckersüßen Nachwuchs bekommen - der Vater der Kleinen allerdings mit leichtem Schönheitsmakel: ein Schlappohr. Mal sehen, nach wem der Nachwuchs geraten ist: Schön gerade Ohren von Mama oder die schiefen Löffel vom Hasenvater? Leipzigs zweieinhalb Monate altes Nashorn-Baby erkundet furchtlos seine kleine Welt. Tag für Tag gibt es Neues zu entdecken, hinter jeder Ecke wartet ein Abenteuer. Und dann sorgt auch noch Frank Meyer ständig für neue Herausforderungen: eine Wasser speiende Riesenschlange, die Mutter Sarafines Tränke füllt - und dann noch das borstige Ding, mit dem Frank versucht, dem Baby den Rücken zu schrubben. Bisher hat es jedoch keinen Gefallen an einer Bürstenmassage gefunden. Ob Frank Meyers Geduld heute belohnt wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.