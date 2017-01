Hessen 04:00 bis 04:25 Ratgeber service: gesundheit Wenn Diäten nicht mehr reichen - dann eine Magen-OP? D 2016 HDTV Live TV Merken Mehr als eine Millionen Menschen in Deutschland leiden unter extremem Übergewicht - auch bekannt als Adipositas. Dass das "Zuviel" an Gewicht nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränkt, sondern auch zahlreiche Folgeerkrankungen nach sich zieht, ist kein Geheimnis. Der Rat von Ärzten: Ernährungsumstellung und ausreichend Bewegung. Doch manchmal haben Patienten eine bestimmte Grenze überschritten, alles ausprobiert - und schaffen es dennoch nicht, ihr Übergewicht in den Griff zu bekommen. Dann kann ein operativer Eingriff helfen. Ein Schlauchmagen, der Einsatz eines Magenbandes oder ein Magenbypass sind einige dieser Möglichkeiten. Aber auch hier hängt der Erfolg des Eingriffs letztendlich vom Patienten ab. "service: gesundheit" klärt, für wen ein Schlauchmagen geeignet ist, welche Risiken die Adipositas-Chirurgie beinhaltet und welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten es bei starkem Übergewicht gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: gesundheit