Hessen 14:30 bis 16:00 Kinderfilm Nils Holgerssons wunderbare Reise S, D 2011 Nach dem Roman von Selma Lagerlöf An sein Leben als Winzling muss Nils sich erst gewöhnen. Vor allem die Suche nach Essbarem ist gefährlich, denn der böse Fuchs Smirre lauert überall. Nils gerät in seine Fängen, und in seiner Not verrät er ihm den Lagerplatz der Wildgänse. Ein Glück nur, dass die Wildgänse bereits in Alarmbereitschaft sind und so Smirre entkommen können. Nils schweigt vor Scham. Zu Hause machen sich alle große Sorgen. Als Asa hört, dass irgendwo in Schonen eine weiße Hausgans mit einer Schar von Wildgänsen gesehen wurde, macht sie sich kurzerhand auf die Suche. Unterwegs findet sie einen winzig kleinen Schuh, auf dem Nils' Name steht, und weiß jetzt, dass sie auf der richtigen Spur ist. Inzwischen setzt die Innung dem Hauskobold zu: Ist Nils nicht bis zum Ende des Sommers wieder zu Hause, werden ihm seine Zauberkräfte entzogen, und er wird durch eine Nachwuchskraft ersetzt. Am großen Vogelsee gerät ein kleiner Junge mit seinem Boot in Gefahr. Mit Nils' Hilfe können die Gänse ihn retten, und alles wäre in bester Ordnung, tauchte da nicht wieder Smirre auf. Er bietet Akka an, sie und ihre Gänseschar für immer in Ruhe zu lassen, wenn sie ihm Nils ausliefere. Als Akka darauf nicht eingeht, erzählt Smirre ihr, wer ihm ihren Lagerplatz verraten hat. Schauspieler: Justus Kammerer (Nils Holgersson) Pauline Rénevier (Åsa Berggren) Stefanie Japp (Stina Holgersson) Hinnerk Schönemann (Ole Holgersson) Hanns Zischler (Kobold) Kurt Krömer (Eduard Formula) Mirja Turestedt (Inger Berggren) Originaltitel: Nils Holgerssons wunderbare Reise Regie: Dirk Regel Drehbuch: Meibrit Ahrens, Martina Müller, David Ungureit, Gerd Lurz Kamera: Philipp Timme, Alex Lindén Musik: Stefan Hansen