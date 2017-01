Hessen 13:00 bis 14:30 Melodram Utta Danella - Plötzlich ist es Liebe D 2004 Nach Motiven des Romans "Die Frauen der Talliens" von Utta Danella Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die 17-jährige Barbara ist schön und impulsiv. Im Aussehen und auch im Temperament gleicht sie ihrer Mutter Barja von Tallien, die mit 17 Jahren von ihrer standesbewussten adeligen Familie verstoßen wurde, weil sie einen älteren, verheirateten Mann liebte. Nach Barjas Tod sucht Barbara die ihr unbekannte Verwandtschaft auf und bringt das wohl geordnete Leben auf dem Schloss durcheinander. Sie verliebt sich in den Architekten Christian, brennt aber aus gekränkter Liebe mit dem Verlobten ihrer Cousine Marianne durch. Das Schicksal der Mutter, die in bescheidenen Verhältnissen starb, droht sich zu wiederholen. - "Utta Danella - Plötzlich ist es Liebe" ist ein gefühlvoll inszeniertes Melodram nach Motiven der Bestsellerautorin. Mit Anja Knauer, Elmar Wepper, Isolde Barth, Mariella Ahrens, Ralf Bauer und Florian Fitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Knauer (Barbara von Tallien) Elmar Wepper (Julius von Tallien) Ralf Bauer (Christian Thormann) Mariella Ahrens (Marianne von Tallien) Isolde Barth (Elisa von Tallien) Florian Fitz (Marco Leitner) Julia Thurnau (Liliane Thormann) Originaltitel: Utta Danella: Plötzlich ist es Liebe Regie: Brigitta Dresewski Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Marc Prill Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 6