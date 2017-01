Hessen 11:20 bis 13:00 Filme Der Mann mit dem Fagott D 2011 Nach dem gleichnamigen Roman von Udo Jürgens und Michaela Moritz Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Motiviert durch seine Begegnung mit dem Fagott-Spieler, gelingt Heinrich Bockelmann die Flucht aus Moskau nach Schweden, wo er seine Familie wohlbehalten wiedertrifft. Die Jahre ziehen ins Land, und seine Kinder wachsen zu tüchtigen Männern heran. Der ehrgeizige Sohn Rudi wird Bürgermeister im österreichischen Ottmanach. Doch der prinzipienstrenge Vater tadelt ihn wegen der Kollaboration mit den Nazis. Mit wem er sich eingelassen hat, wird Rudi klar, als sein Sohn Udo bei einer Wehrübung von einem fanatischen Jungzugführer so brutal geschlagen wird, dass es ihm das Trommelfell zerfetzt. Der musikalische Junge, der sich das Klavierspielen selbst beibrachte, ist zutiefst betrübt, denn er wird auf dem linken Ohr nie mehr so hören wie zuvor. Sein Vater tröstet ihn: "Der Mann mit dem Fagott" - jene Bronzestatue, die schon im Leben des Großvaters eine wichtige Rolle spielte - wird auch Udo immer beschützen. In den Wirren des Krieges muss Rudi Bockelmann die Figur jedoch dem russischen Zwangsarbeiter Kasajev anvertrauen. Seither gilt sie als verschollen. Mit dem aufkeimenden Wirtschaftswunder treten Rudis Söhne als Geschäftsmänner in die Fußstapfen ihres erfolgreichen Großvaters. Allein Udo, der für ein Trinkgeld in Bars klimpert, ist aus der Art geschlagen. Der vom Jazz inspirierte 18-Jährige hat eine musikalische Vision, doch bornierte Musikproduzenten wollen aus ihm einen zweiten Freddy Quinn machen. Erst das Vertrauen des visionären Managers Hans Beierlein ebnet dem ambitionierten Sänger und Komponisten die Karriere: Mit dem Gewinn des Grand Prix Eurovision de la Chanson 1966 erlebt Udo Jürgen Bockelmann alias Udo Jürgens seinen ersten Karrierehöhepunkt. Doch erst Jahrzehnte später erhält er den Anruf eines alten Mannes aus Moskau - und damit das größte Geschenk seines Lebens: Die Bronzestatue "Der Mann mit dem Fagott" kehrt zurück in die Hände der Familie Bockelmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Jürgens (Udo Jürgens) Christian Berkel (Heinrich Bockelmann) David Rott (Udo (jung)) Ulrich Noethen (Rudi) Valerie Niehaus (Gitta) Melika Foroutan (Anna) Herbert Knaup (Erwin Bockelmann) Originaltitel: Der Mann mit dem Fagott Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Harald Göckeritz, Miguel Alexandre Kamera: Gernot Roll Musik: Udo Jürgens , Nic Raine Altersempfehlung: ab 6