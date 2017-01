ARD alpha 00:00 bis 04:50 Dokumentation alpha-Campus - Wissenschaft für Schlaflose Alte Welt heute D 16:9 Live TV Merken Unter dem Motto "Alte Welt heute" stellten sich renommierte Forscherinnen und Forscher auf dem Akademientag der "Union der deutschen Wissenschaften" aktuellen Fragen der Altertumswissenschaften: Wie können Kulturgüter des Altertums vor Krieg und Zerstörung bewahrt werden? Welche neuen Zugänge zur Alten Welt schafft die Digitalisierung? Sehen wir Babylon noch als biblisches "Sündenbabel" oder steht es heute als Erfolgsmodell für die Vielfalt von Völkern und Kulturen? Unter dem Motto "Alte Welt heute" stellten sich renommierte Forscherinnen und Forscher auf dem Akademientag der "Union der deutschen Wissenschaften" aktuellen Fragen der Altertumswissenschaften: Wie können Kulturgüter des Altertums vor Krieg und Zerstörung bewahrt werden, aber auch unser Wissen über die Antike und ihre Auswirkungen bis in unsere Zeit? Welche neuen Zugänge zur Alten Welt schafft die Digitalisierung? Sehen wir Babylon noch als biblisches "Sündenbabel" oder steht es heute als Erfolgsmodell für die Vielfalt von Völkern und Kulturen? ARD-alpha strahlt die Vorträge und Diskussionen des Akademientages 2015 in fünf Folgen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus Wissenschaft für Schlaflose