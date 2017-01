ARD alpha 23:00 bis 23:45 Dokumentation alpha-Österreich: Quantensprung Quantensprung A 2016 2017-01-09 10:15 16:9 Live TV Merken Sie sind der Schlüssel allen Lebens. Die Gene. Oftmals ist der Begriff Genetik heute negativ belastet. Von Gentechnik-Verboten in der Landwirtschaft ist die Rede. Auf der anderen Seite ermöglicht die Stammzellenforschung bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Medizin. Auf seiner zweiten Reise durch die Welt der Wissenschaft trifft Andreas Jäger auf Genetiker und Stammzellenforscher Markus Hengstschläger. Der gebürtige Linzer ist einer der führenden Forscher auf seinem Gebiet und die neuesten Entdeckungen seines Teams könnten die Stammzellen-Therapie revolutionieren. Welche Rolle spielt die Religion bzw. die Ethik in der Welt der Genetik? Welche Gefahren aber auch welche Macht birgt diese Technologie? Einen Einblick darin gibt auch Wittgenstein-Preisträger Jürgen Knoblich am Institut für Molekulare Biotechnologie. Ihm ist die die Nachbildung eines menschlichen Gehirns in sehr frühem Stadium als Organkultur geglückt. Knoblichs Entdeckung könnte die Behandlung von Erbkrankheiten des Gehirns aber auch die Entwicklung von Virenimpfstoffen entscheidend vorantreiben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: alpha-Österreich