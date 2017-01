ARD alpha 21:45 bis 22:00 Dokumentation Die Entdeckungen großer Forscher Justus von Liebig D 16:9 Live TV Merken "Wissenschaft wird von Menschen gemacht". Nach diesem Satz Heisenbergs widmet sich diese Sendereihe berühmten Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Forschungsbereichen. In 16 Folgen präsentiert der Wissenschaftshistoriker und Bestsellerautor und Ernst Peter Fischer Menschen, die mit ihren Entdeckungen unsere Welt verändert haben. Darunter sind Genies der Naturwissenschaft wie Gauß, Einstein und Planck, aber auch Universalgelehrte früherer Jahrhunderte wie Kepler und Leibniz. "Wissenschaft wird von Menschen gemacht". Nach diesem Satz von Werner Heisenberg widmet sich die Sendereihe "Die Entdeckungen großer Forscher" in ARD-alpha berühmten Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Forschungsbereichen. In 16 Folgen präsentiert der Bestsellerautor und Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Ernst Peter Fischer Menschen, die mit ihren Entdeckungen unsere Welt verändert haben. Darunter sind Albert Einstein, Max Planck als der Vater der Quantentheorie oder Carl Friedrich Gauß, der große Mathematiker, aber auch Universalgelehrte aus früheren Jahrhunderten wie Gottfried Wilhelm Leibniz oder Johannes Kepler. Ihre Erkenntnisse bilden noch heute die Grundlage vieler Wissenschaften. Ernst Peter Fischer stellt diese herausragenden Forscherpersönlichkeiten, ihre Lebensgeschichte und Entdeckungen auf spannende Weise vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ernst Peter Fischer Originaltitel: Die Entdeckungen großer Forscher