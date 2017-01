ARD alpha 14:15 bis 14:40 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 98 Wie gewonnen, so zerronnen D 2015 16:9 Live TV Merken Noah und Tobias schaffen es trotz vieler Schatten zum Haus der Schwestern. Dort überwältigen sie Gundelinde, doch sie hat die Falknerpfeife nicht bei sich. Alma ahnt jedoch, wo sie versteckt ist. Doch wird sie sich gegen ihre Schwester stellen? Die Freunde erkennen, was der zweite Teil von Yakor ist. Auch Silvana kommt dahinter und ist hocherfreut, schließlich besitzt sie schon den ersten Teil, die Schatulle. Tobias und Noah machen sich auf den Weg zur magischen Pforte. Doch nur einem von ihnen gelingt die Rückkehr ins Schloss. Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fluch des Falken