ARD alpha 09:30 bis 10:00 Magazin alpha-Campus AUDITORIUM Historisches Kolleg München - Frauen in Kriegergruppen der Goten D 2016 16:9 Live TV Merken Das Historische Kolleg München ist als Ort wissenschaftlicher Kolloquien und Vorträge ein lebendiges Zentrum der historischen Forschung. Prof. Dr. Hans-Ulrich Wiemer forscht am Historischen Kolleg über Theoderich den Großen und das gotische Königreich in Italien. Sein Vortrag behandelt Das Thema "Frauen in gotischen Kriegergruppen": Welche Rolle spielten Frauen unter den Goten, die mit Theoderich in den Jahren 474-488 auf dem Balkan umherzogen und nach dem Sieg über Odovakar schließlich in Italien angesiedelt wurden? Der Vortrag untersucht die verstreuten Spuren, die Frauen gotischer Krieger hinterlassen haben, und zeigt, dass sie zwar nicht kämpften, aber mit ihren Männern eine Art Schicksalsgemeinschaft bildeten: Sie teilten äußere Schicksale und materielle Lebensbedingungen, aber auch kollektive Werte und Leitbilder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Campus AUDITORIUM

