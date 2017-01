ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger The Professor's Speech D 1982 2017-01-07 10:30 16:9 Live TV Merken Russell, der bekannte Geschichtsprofessor, soll am Abend eine Rede halten. Leider hat er ständig größere Gedächtnislücken. Aber Jane springt ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 141 Min.