AXN 22:45 bis 23:30 Actionserie Justified Nichts zu verlieren USA 2010 16:9 Ein hochgefährlicher Häftling kann in der Dienststelle der U.S. Marshals in Lexington zwei Geiseln in seine Gewalt bringen. Dummerweise will er ausschließlich mit Raylan verhandeln. Zwar gibt ihm sein Vorgesetzter Art die Anweisung, den Sträfling bei der ersten Gelegenheit zu erschießen. Doch Raylan versucht lieber, die schwierige Situation mit ungewöhnlichen Methoden unblutig zu beenden... Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Erica Tazel (Rachel Brooks) Joelle Carter (Ava Crowder) Walton Goggins (Boyd Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Natalie Zea (Winona Hawkins) Originaltitel: Justified Regie: Jon Avnet Drehbuch: Benjamin Cavell, Elmore Leonard Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18